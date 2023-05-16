هبة واصل بالحوار الوطنى: مصر لديها موارد ومقومات سياحية "فريدة"

أكدت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، على أهمية الخريطة السياحية وتطويرها وإجراء مسح شامل للأماكن السياحية القادرة على الجذب السياحي مثل المنيا وبني سويف وسوهاج والوادي الجديد وغيرها من باقي المدن.

وأضافت واصل، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها"، أن مصر لديها من الموارد والمقومات السياحية التي لا مثيل لها في العالم.

وتابعت: "دخل مصر من السياحة على مدار العشر سنوات الماضية من 86 لـ89 مليار جنيه فقط"، مشددة على ضرورة إيجاد العديد من الحلول الواقعية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي، مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.