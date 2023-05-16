رئيس "الجيل": المحور الاقتصادي للحوار الوطني يدعم المواطن لمواجهة التضخم والغلاء

قال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الحزب قدم ورقة بمقترحاته للأمانة العامة لمجلس أمناء الحوار الوطني ضمن مظلة الحماية الاجتماعية التي صنعها الرئيس عبدالفتاح السيسي باقتدار.

وأضاف الشهابي في تصريح لـ"الدستور"- على هامش مشاركته في اليوم الثاني من جلسات الحوار الوطني والتي تناقش المحور الاقتصادي- أن جلسات المحور الاقتصادي تعمل على دعم المواطنين وتمكينهم في مواجهة الغلاء والتضخم.

وفيما يخص السياحة، دعا الشهابي هيئة تنشيط السياحة إلى عقد مؤتمر سنوي يحضره صناع السياحة ومعرفة رؤيات الشركات من أجل عصف ذهني واسع ينتج عنه أفكار جديدة خارج الصندوق وابتكار سياحات جديدة واستغلالها كأهم مقوما للخرانة العامة لجلب عملات أجنبية.



الجدير بالذكر أن جلسات الحوار الوطني تعقد بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.