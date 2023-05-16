إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

استقبل مستشفي سنورس المركزي بمحافظة الفيوم، 14 شخصًا مُصابين بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، أثر إنقلاب سيارة أجرة، بمنطقة جزيرة البط على طريق بحيرة قارون، متجه إلى القاهرة بسبب السرعه الزائدة مما أدى عدم السيطرة، واختلال في عجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق وسط استغاثة المصابين داخل السيارة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد الأشرف مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث إنقلاب سيارة أجرة خط ابشواي القاهرة بسبب السرعة الزائدة.

وعلى الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية كما تم تحويل بعضهم إلى مستشفى التأمين الصحي لخطورة حالتهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات، ونقل السيارة بعيد عن نهر الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.