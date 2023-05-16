كيف نحافظ على قيم الترابط الأسري؟.. استشاري علاقات تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الأسرية، إن استقرار الأسر في حاجة إلى مجهود غير عادي من جميع الأفراد الأسرة مثل الأب والأم والأبناء، موضحةً أن الأسرة هي مجموعة من الأفراد تعاهدوا على أداء الحقوق والواجبات شرعا أو قانونا أو شرطا.

وأضافت زيان، خلال لقائها عبر قناة مصر الأولى، اليوم، أنه على مدار السنوات والعقود تغير شكل الأسرة، سواء العلاقات الإنسانية والاجتماعية فيما بينها، أو على المستوى الديموغرافي، حيث جرى ابتداع أشكال مختلفة من الزواج خارج الإطار الشريعة والتشريعات.

ونوهت استشاري العلاقات الأسرية إلى أنه من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة المصرية والعربية بشكل عام العولمة، حيث أصبحت الثقافات الغربية مسيطرة بشكل كبير على المجتمعات والأسر العربية، وهو ما أدى إلى حدوث خلل، وكل ذلك شيء مخطط، وليس الصدفة.

تمكين المرأة أمر واجب ولازم مع تمكينها ثقافيا وتعليميا

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية، أن تمكين المرأة أمر واجب ولازم مع تمكينها ثقافيا وتعليميا والحفاظ على العادات والتقاليد، حتى تستغل أدوات قوتها بالشكل الأمثل.