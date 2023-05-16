عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسي أعطى المرأة امتيازات ذهبية

أكدت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الأحزاب لا تتابع ما يحدث على أرض مصر ويتمثل في ذلك في مقترحاتهم وآرائهم في الحوار الوطني.

وكشفت في كلمتها بجلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، أن البعض تحدث بضرورة أن يكون هناك ضمان للعمالة غير المنتظمة في شكل معاش، لافتة إلى أن الرئيس السيسي، بالفعل أطلق وثيقة أمان التي تضمن معاشا للعمالة غير المنتظمة.

كما تطرقت إلى دور المرأة في المجتمع قائلة:" بالرغم من أن الرئيس السيسي أعطى المرأة امتيازات ذهبية، لكن يجب أن يكون هناك قانون يردع ويلزم أي مكان تؤدي فيها المرأة أعمالا، وأن يكون لها حق مثلها مثل الرجل في تقلد المناصب بداية من رئيس قسم ونائب رئيس قسم إلى أن تصل للتنافس على المواقع القيادية".

وأكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحماية هي جزء العدالة الاجتماعية، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى حد الكفاية من الحماية لبعض الفئات، وهذه الفئات ليس من ضمنها الشباب لأن هذه الفئة يمكن أن يحصل على حقه ويكافح ويقدم نفسه في أكثر من سوق ومكان، لكن هناك فئات ليس لديها هذه القدرة مثل أصحاب المعاشات.