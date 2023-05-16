الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسي أعطى المرأة امتيازات ذهبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الأحزاب لا تتابع ما يحدث على أرض مصر ويتمثل في ذلك في مقترحاتهم وآرائهم في الحوار الوطني.

وكشفت في كلمتها بجلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، أن البعض تحدث بضرورة أن يكون هناك ضمان للعمالة غير المنتظمة في شكل معاش، لافتة إلى أن الرئيس السيسي، بالفعل أطلق وثيقة أمان التي تضمن معاشا للعمالة غير المنتظمة.

 كما تطرقت إلى دور المرأة في المجتمع قائلة:" بالرغم من أن الرئيس السيسي أعطى المرأة امتيازات ذهبية، لكن يجب أن يكون هناك قانون يردع ويلزم أي مكان تؤدي فيها المرأة أعمالا، وأن يكون لها حق مثلها مثل الرجل في تقلد المناصب بداية من رئيس قسم ونائب رئيس قسم إلى أن تصل للتنافس على المواقع القيادية".

وأكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحماية هي جزء العدالة الاجتماعية، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى حد الكفاية من الحماية لبعض الفئات، وهذه الفئات ليس من ضمنها الشباب لأن هذه الفئة يمكن أن يحصل على حقه ويكافح ويقدم نفسه في أكثر من سوق ومكان، لكن هناك فئات ليس لديها هذه القدرة مثل أصحاب المعاشات.

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب: "اخترتك وأنا عارف إنك مش بنت بنوت"

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

حملات على أسواق اللحوم ومتابعة محصول القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"