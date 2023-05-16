الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالفتاح الجبالى: السياحة واحدة من قاطرات النمو الاقتصادى لدعم جهود التنمية

الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح الجبالي

وجّه الدكتور عبدالفتاح الجبالي، المقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على وضع قضية السياحة على رأس القضايا الهامة التي يوليها المحور الاقتصادي أولوية قصوى، نظرًا لأهميتها في الدخل القومي المصري، وفي التشغيل، وفي كافة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف الجبالي، خلال كلمته بجلسة حول الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها بـ"الحوار الوطني"، اليوم الثلاثاء: إن السياحة تعد واحدة من قاطرات النمو الاقتصادي، ونعتمد عليها اعتمادا كليا في دفع عملية التنمية نحو الأمام.

وتابع المقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي: نحن نتطلع في المحور الاقتصادي إلى آراء جميع الحاضرين، لكي نجيب عن أسئلة جوهرية تتعلق بـ لماذا حتى الآن لم توضع مصر على المكانة اللائقة بها على ساحة السياحة العالمية؟، ولماذا لم تحصل مصر على الدخل المناسب لها من السياحة رغم ما تملكه من إمكانيات ومزايا تتمتع بها تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم الدول ذات المقصد السياحي؟.

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