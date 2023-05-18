الأنبا نيقولا أنطونيو ينشر صور كنيسة جبل آثوس المهداة لبطريريكية الإسكندرية

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية مجموعة من صور كنيسة القديس مرقص الرسول في جبل آثوس، من الخارج والداخل، المهداة إلى بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

وعلق على الصور قائلا إنه تسلمها صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية لهذه المناسبة في 2018.

وكان البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، قد ترأس القداس الإلهي بمشاركة رئيس أساقفة أمريكا للبطريركية المسكونية المتروبوليت البيدوفورس في كنيسة البشارة بالمقر البطريركي في الإسكندرية.

كما شارك في القداس الإلهي من بطريركية الإسكندرية المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا والمُعتمد البطريركي في اليونان، المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسِيُو (بورسعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران داميتاس (دمياط) ورئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية.