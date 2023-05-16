"التضامن": وضع آلية مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية

قالت ميرفت صابر، مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن الوزارة بدأت بالتركيز على الأطفال والاهتمام بالحضانات.

وأضافت ميرفت صابر، خلال كلمتها بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني: "بدأنا مؤخرًا التركيز على المهن الحرفية، والسيدات المنتجات والعمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الجديد، ودعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير، وتتحمل الدولة نسبة كبيرة عن المواطنين".

وأشارت إلى أن دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية كان 229 مليار جنيه في 2014، ولكن وصل للعام المالي الأخير إلى 529 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة تنفق 9.5℅ من إجمالي الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية.

وتابعت: "سنعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية، ونعمل على ضم 3 فئات جديدة، هما القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة والمهاجرين المصريين العائدين من الخارج"، موضحة أن هذه الأزمة ظهرت بعد كورونا، وأنه سيتم وضع آلية مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية.