أنشطة مكثفة لأسبوع الموضة في مصر بمشاركة أفضل المصممين والمعاهد المصرية والإقليمية والدولية

إظهار المواهب الابداعية في صناعة الأزياء كخطوة لوضع مصر على خريطة الموضة العالمية

شهد المتحف المصري بالتحرير انطلاق أسبوع الموضة المصري في نسخته الأولى، الذي يعد أكبر حدث للأزياء في مصر، وذلك بحضور كبار الشخصيات من مصر ومن جميع أنحاء العالم تحت رعاية عدد من الوزارات بما في ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة، والسياحة. جاء الحدث الذي أطلقته المؤسسة المصرية للأزياء والموضة (EFDC) الحدث تحت عنوان "الماضي والحاضر والمستقبل" ليعكس ثلاثة عصور رئيسية؛ الماضي الذي يلهم مصممينا باستمرار من ثقافتنا وجميع المواد التي استخدمها المصريون منذ آلاف السنين؛ الحاضر الذي نعيش فيه ونراقب خلاله عن كثب المستجدات من حولنا؛ والمستقبل، هو فهم ومعرفة أين يجب أن نكون في غضون بضع سنوات. تهدف المؤسسة أن يتمتع أسبوع الموضة المصري بنفس مستوى أسابيع الموضة العالمية الأخرى.

أسبوع الموضة في مصر

فعلى مدار اليوم الأول والثاني تم تقديم عروض أزياء لأشهر المصممين العالميين والمحليين في متحف الزراعة بمشاركة ما يقرب من 100 مصمم وصناع الأزياء المصريين البارزين، الذين عرضوا أعمالهم لإظهار مجموعة المواهب الإبداعية في مصر وصناعة المنسوجات القطنية المحلية، بالإضافة إلى تحديد موقع ووضع صناعة الأزياء والمصممين في مصر على خريطة الموضة العالمية من خلال ما قدمه المتحدثون والمصممين واكتساب معلومات قيمة منهم حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بمجالات خبرتهم.

قال بول انطاكى، مؤسس وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للأزياء والموضة (EFDC)، "إن الإعداد لأسبوع الموضة المصري استغرق ما يقرب من أربع سنوات لضمان منافسة الحدث لأسابيع الموضة العالمية وخروجه بنفس المستوى العالمي. فكان هدفنا ليس مجرد عرض أزياء، وإنما لربط الأسواق المحلية والإفريقية والشرق الأوسط من خلال التصميم، الحرف اليدوية التعليم، الاستدامة والإنتاج والبيع

عبر انطاكى عن سعادته بنجاح أسبوع الموضة في الجمع بين العديد من المتحدثين البارزين، وشركاء الإعلام العالميين، والحضور مؤكدا أن كل الأنظار توجهت لرصد الموضة المصرية من خلال الحدث في نسخته الرسمية الأولى، مما يعد نجاحا كبيرا بفضل شركاء النجاح ومنهم شركة الإنتاج المشترك Creative Headz، وشريك التغطية الرسمي Hype الذي وثق كافة فعاليات أسبوع الموضة".

أسبوع الموضة في مصر

وتعليقًا على الحدث قالت ساشا الجردي، رئيسة برمجة المحتوى في «تيك توك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تأتي مشاركة تيك توك في أسبوع الموضة المصري بهدف دعم صناعة الأزياء والموضة، والتي تستحوذ على اهتمام كثير من صناع المحتوى والمتابعين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المصممين والمصممات المحليين لدعم المبدعين ومشاركة أفكارهم، موضحة إن تيك توك لطالما كانت منصة داعمة للموضة ومحبيها باختلاف أعمارهم وأذواقهم، تقدم من خلال صناع المحتوى المتميزين أفكار ونصائح متعلقة بالموضة والأزياء لذلك أطلقت تيك توك #TikTokFashion الذي حصد ٤٦ مليار مشاهدة عالميا و WhatToWear# الذي حظى بأكثر من ٤.٩ مليار مشاهدة عالميا مما يؤكد اهتمام المتابعين بمثل هذا النوع من المحتوى."

استهدف أسبوع الموضة المصري استعراض النماذج المصرية من الأزياء لأشهر المبدعين ورواد صناعة الأزياء، بهدف إبراز رؤيتها للمستقبل ودمجها بوسائل التكنولوجيا المتطورة حالياً، والتي تتيح لمصر أن تلعب دوراً مؤثر في صناعة الأزياء في المستقبل القريب، بالإضافة إلى وجود عروض الأزياء والمعارض، وحلقات نقاشية ضمت خبراء من صناعات الأزياء المحلية والإقليمية والدولية، وتناولت مجموعة واسعة من الموضوعات ، مثل التصميم والتعليم والإنتاج والبيع بالتجزئة والاستدامة وتمكين المرأة والتمويل وغيرها في اليوم الثاني والثالث في متحف الزراعة، واختتمت الفعاليات يوم الاثنين بـ "Shop the Runway” في مول العرب من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء مع إتاحة الشراء والتسوق أثناء عروض الأزياء خلال اليوم.

أسبوع الموضة في مصر

شملت قائمة الرعاة الرسميين لأسبوع الموضة في مصر بي إم دبليو، وبنك مصر، ومول العرب، و بريميوم كارد، وكونكريت، وسفارة الولايات المتحدة في مصر، والبنك الأفريقي لتنمية الصادرات، وشبكة فيلمار، والجمعية المصرية للقطن. كما أن مؤيدي النسخة الأولى من أسبوع الموضة في مصر هم؛ Creative Metrics الشريك اللوجستي، TikTok الشريك الترفيهي الرسمي، HYPE شريك التغطية الرسمي ومع الإنتاج المشترك بواسطة Creative Headz إلى جانب شركاء آخرين مثل UMS و LANCOME و ARIIKA و Daghash و Max BURGER و Premiumو Avec Karim و Leopelle و KAHAL Looms و Three Brothers و Don Tanani و SEKEM و Semiramis InterContinental Hotel و.Face to Face Agency أما الشركاء الإعلاميون الرسميون فهم Pashion و Enigma و Cairo West و Lounge Magazine Arabia وDGN و Dubai Global Connect و B-Meets و Scene Styled و

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