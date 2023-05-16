الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ألسن الفيوم" تنظم ندوتين حول الوعي البيئي ودور الشباب في إدارة الأزمات

خلال تنظيم كلية الآلسن
خلال تنظيم كلية الآلسن بالفيوم ندوتين حول الوعي البيئي

شهدت منار عبد المعز، القائمة بأعمال عميد كلية اللغات، الندوتين التي نظمهما قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، برئاسة نجلاء سعد، القائمة بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي حضرها أحمد رمضان، مدرس بكلية الزراعة، وإسلام صلاح، المسؤول بمركز إدارة الأزمات بالجامعة، وبحضور السيدة آمال عبد التواب، مدير إدارة الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وأكدت منار عبد المعز على أهمية الوعي البيئي وضرورة الحفاظ على المكونات الطبيعية للبيئة، والارتباط بها، والسعي نحو الاستثمار الجيد لتلك الموارد وتنميتها وتطويرها.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، ودعت الجميع للتعاون من أجل حماية البيئة من كافة الأضرار الراهنة.

من جانبها، وجهت نجلاء سعد الطلاب بضرورة أن يكون لهم دور إيجابي في الحفاظ على البيئة بوصفهم النموذج المثقف في المجتمع، وأشارت إلى أن هناك العديد من المشروعات الصغيرة التي تسهم في الحفاظ على البيئة مثل زراعة الأسطح التي تعمل على تنقية الهواء وتقليل الأعباء الاقتصادية للأفراد من خلال توفير بعض مصادر الغذاء.

وفيما يتعلق بزراعة الأسطح، تناول أحمد رمضان الحديث حول كيفية زراعتها والهدف منها، حيث تستخدم في التجميل والإنتاج التجاري وتساعد بعض الأسر على الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه.

وأوضح الشروط اللازمة لزراعة الأسطح وأنواع البيئات الصالحة للزراعة، مثل أن تكون قادرة على الاحتفاظ بالماء وصالحة للزراعة وجيدة التهوية وغير سامة، وعرض سيادته لنظم زراعة الأسطح المختلفة.

وتناول إسلام صلاح الحديث حول دور الشباب في إدارة الأزمات، وأوضح مفهوم الأزمة والفرق بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات والأسلوب العلمي لحلها، وما هي الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الأزمات المختلفة، كذلك ما هي المتطلبات التي يجب توفرها لنجاح عملية إدارة الأزمة.

كما تم تطبيق نموذج عملي على أزمة الغش في الامتحانات وكيفية التعامل معها، بجانب عرض فيديوهات توضيح كيفية التعامل مع الأزمات المختلفة وتفاعل الطلاب والحاضرين من خلال الأسئلة والرد عليها.

خلال تنظيم كلية الآلسن بالفيوم ندوتين حول الوعي البيئي

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جامعة الفيوم كلية الالسن تنظم ندوتين حول الوعي البيئي

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