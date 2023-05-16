الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل حزب النور يكشف تحديات برامج الحماية الاجتماعية في مصر

جريدة الدستور

قال محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب النور، إن إدراك إدارة الحوار الوطني لملف الحماية الاجتماعية في أولى جلسات المحور الاقتصادي دليل على أن نقطة الارتكاز في تحويل مشاعرنا نحو هموم المواطنين لابد أن تكون عبارة عن مقترحات عملية تناسب الممكن والمتاح من إمكانيات الدولة المصرية.

وأضاف “محرم” خلال كلمته بجلسة المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، اليوم، أنه في ظل ظروف اقتصادية شديدة التعقيد، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم، أدى إلى زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين إلى برامج الحماية الاجتماعية.

وتابع: “نجد أننا أمام خريطة متنوعة ومتشعبة للحماية الاجتماعية في مصر، ولكنها تواجه العديد من التحديات، وأوجز هذه التحديات في عدة نقاط هي: وجود فجوة بين البرامج والمبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية، وبين تنفيذها على أرض الواقع”.

وأردف: “عدم وجود آليات واضحة للتقارب من برامج الحماية الاجتماعية عبر دعم مدخلات العمل والإنتاج، وغياب الحوكمة التي تؤدي إلى تنقية القوائم من الفئات الأكثر احتياجًا أو الأولى بالرعاية، وهذا يؤدي إلى حصول عدم المستحقين على فرص غير مناسبة”.

وواصل: “عدم تحقيق برامج الحماية الاجتماعية لمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة”.

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