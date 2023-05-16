الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قتفلة طبية تفحص 1779 مريضاً بقرية 53 أبوماضي في الدقهلية

القافله الطبيه
القافله الطبيه

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والإثنين 14، 15 مايو 2023 في قرية 53 أبوماضي مركز بلقاس تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وجرى توقيع الكشف على 1779 مريضاً وضمت 12عيادة منها 6 عيادات متنقلة: (2 أطفال، جلدية، رمد، تنظيم أسرة، أنف وأذن) و6 عيادات 6 داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : باطنة 271 ،أطفال 296، جراحة 180، أنف وأذن 171، عظام 190، رمد 125، جلدية 178، أسنان 116، نسا وتنظيم أسرة 152.

كما تم إجراء عدد 424  تحليلاً مختلفاً للمرضى، 125 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ137 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 97 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار قراراً 21  للعلاج على نفقة دولة. 

من جهته، أكد وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و120 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قافلة طبية

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