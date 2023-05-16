تصدير 38500 طن خام "الكلينكر" إلى الدومينيكان عبر ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد السفينة SANTA VITORIA القادمة من تركيا لشحن 38500 طن من خام الكلينكر إلى جمهورية الدومينيكان، ما يعد دليلا على نجاح وتشغيل الأرصفة الجديدة بالميناء وفتح أسواق جديدة وزيادة حركة الصادارات المصرية.

على جانب آخر، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة KATHLEEN القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 38 ماسورة لصالح هيئة قناة السويس.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي لسفينة الرحلات البحرية Pacific world عالم المحيط الهادى، وهي واحدة من السفن السياحية الشهيرة في العالم، وكانت تُعرف سابقًا باسم The Love Boat، والتى تصل أولى رحلاتها البحرية لبورسعيد وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم بحارة من مختلف الجنسيات، ضمن زيارات وجولات سياحية للسفينة حول العالم.

وعقب رسو السفينة اتخذت إدارة ميناء بورسعيد الإجراءات اللازمة لاستقبال السائحين للقيام بجولات سياحية، تتضمن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتا القاهرة وبورسعيد، وستغادر السفينة الفندق العائم ميناء بورسعيد غداً الجمعة متجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان" لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية الفاخرة تم بناؤها عام 1995، وتم تجديدها عام 2018، وصممت بتصميم عصرى أنيق وسطح خارجي واسع، لتعمل كفندق عائم مزود بمسرح بلاديوم شديد الانحدار يتميز بخطوط رؤية ممتازة ومسرح جلوس مع منصات صغيرة وأماكن للترفيه للأطفال، بالإضافة إلى 14 طابقا و1008 كبائن و19 غرفة فاخرة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة (ADA) مصممة للركاب ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها والاستفادة من موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، واستقبال السياحة وتنشيطها عبر الموانئ المصرية والاهتمام بالرحلات السياحية.

ويعد هذا النشاط لميناء غرب بورسعيد السياحي دليلًا على جاهزية موانئ الهيئة لاستقبال هذا النوع من السفن السياحية بعد التطوير الذي شهده الرصيف والممشى السياحي لاستقبال السفن السياحية واليخوت، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.