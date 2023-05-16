الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحليق 52 رحلة بالون طائر تقل 1480 سائحًا في سماء الأقصر

البالون
البالون

عاودت صباح اليوم الثلاثاء، رحلات البالون الطائر تحليقها في سماء الأقصر، بعد الإلغاء والتوقف لمدة 4 أيام لسرعة الرياح الشديدة، حيث شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي، تحليق 52 رحلة على متنها 1480 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية.

وقال أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر - في تصريح اليوم - إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات.

وأوضح عبود، أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار، مشيرا إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

وأشار إلي أن الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

جدير بالذكر، أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث إن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كل البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

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