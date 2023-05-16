"الوفد" يقترح إنشاء وحدة اقتصادية مستقلة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية

اقترح حاتم البنا، ممثل حزب الوفد، خلال الجلسة النقاشية الأولى (لجنة العدالة الاجتماعية في المحور الاقتصادي) في الحوار الوطني إنشاء وحدة اقتصادية ذات طبيعة خاصة لتمويل برامج الحماية بطريقة حديثة، وفقاً للغرض وهو تمويل الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية وتوفير التمويل للأنشطة الإنتاجية للأفراد.

وأوضح البنا: «يجب استهداف الأنشطة الممولة المدرة للدخل بهدف دمج هؤلاء الأفراد في الاقتصاد المنظم وبناء قدرات مالية مستقلة».

واقترح أن تكون طريقة التمويل بطريقة المساهمة في جزء من رأس المال حال كان المشروع وفق خطة قومية، موضحاً: «الطريقة الثانية للتمويل هي التمويل متناهي الصغر على أن يموّل المشروع المؤسسات العاملة بالنشاط وليس التمويل المباشر».

كانت قد بدأت أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.