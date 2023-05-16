الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القصير" و"الزملوط" يبحثان موقف المشروعات الزراعية بالوادي الجديد

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سبل التعاون، ودعم عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، ودعم المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وبحث الجانبان خلال الجانبان أيضا، سبل دعم مشروع واحة الحرير، الذي يتم تنفيذه بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعي من دود القز، كذلك التوسع في زراعات التوت بالمحافظة، للنهوض بهذا المشروع القومي الهام، وزيادة الإنتاج من الحرير الطبيعي.

كما بحثا أيضا دعم وتنمية المحطة البحثية بالوادي الجديد، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة في المحافظة،  فضلا عن الاهتمام بمشروعات الزراعة العضوية، كما بحثا أيضا  التوسع في اجراء التجارب لاستنباط اصناف جديده من القمح، فضلا عن دعم التجارب الجيدة في هذا المجال.

واستعرض الجانبان أيضا خلال الاجتماع، سبل دعم وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية بمحافظة الوادي الجديد.

-القصير الزملوط يبحثان موقف عدد المشروعات بالوادي

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