الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد شركة صيانة الآليات بميت خلف

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شركة المنوفية لصيانة الآليات بميت خلف لمتابعة انتظام منظومة العمل كونه أحد المشروعات الاقتصادية الهامة للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والمهندس إبراهيم مرعى مدير إدارة المشروع.

وتفقد محافظ المنوفية مبنى ورش ميكانيكا السيارات ووحدة التدخل السريع للتعامل الفوري مع موجة الأمطار في فصل الشتاء وكذا وحدة أعمال الدهانات، ووجه المحافظ مدير المشروع بصرف عدد (2) زي صيفي وشتوي للأطقم الفنية دعماً لهم، كما استمع لشرح تفصيلي من مدير المشروع عن آلية العمل بمختلف الأقسام واستفسر عن عدد العمالة والنظام المالي للشركة وشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهد للارتقاء وتطوير الأداء.

ووجه المحافظ مدير المشروع بالتوسع في إبرام عقود الصيانة من خلال التواصل مع المحافظات المجاورة لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتنمية موارده الذاتية بما يعود بالنفع العام على المحافظة، مشدداً على مديريات الخدمات والوحدات المحلية بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للسيارات والمعدات داخل الشركة.


فيما تفقد محافظ المنوفية المبنى الإداري الجديد والجاري إنشاؤه ، وأشار مدير المشروع إلى أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من المبنى وإنشاء مكتب خدمة عملاء للتواصل المباشر وتقديم الخدمات المتنوعة بشكل حضاري، لافتاً إلى أن شركة صيانة الآليات حققت أرباحاً مقارنة بالأعوام الماضية، تأتي تلك الزيارة في إطار جولات محافظ المنوفية الميدانية والمفاجئة على كافة المشروعات لدفع عجلة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على كافة المعوقات والعمل على حلها.

واستكمل محافظ المنوفية جولته بمركز ومدينة أشمون لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري شما وشنشور لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم الدعم اللازم.

إدارة المشروع استمع الخدمات المقدمة للمواطن التوسع التدخل السريع الامطار التوسع فى الوحدات المحلية الوحدة المحلية لمركز ومدينة

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"