الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثلة "مصر الحديثة": الدولة دعمت الفئات الأكثر احتياجًا بحزمة برامج للحماية الاجتماعية

حزب مصر الحديثة
حزب مصر الحديثة

قالت مديحة محمد، عضو حزب مصر الحديثة، إن أي طرح يراعي التغيرات العالمية والإقليمية التي أثرت بدرجة أو بأخرى على الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى إسقاط كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، أو الأولى بالرعاية.

وأضافت عضو حزب مصر الحديثة، خلال كلمتها بجلسة المحور الاقتصادي بـ "الحوار الوطني"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية قامت بدعم هذه الفئات من خلال حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، والبحث عن مزيد من الحلول والبدائل التي تخفف من أعباء المواطنين دون الضغط على موازنة الدولة.

- ثلاث مقترحات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية 

وأشارت إلى أن هناك ثلاث مقترحات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على خدمة نقل آمنة ومنخفضة التكلفة، ويتضمن المقترح الأول نقل المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، وهذا عن طريق بسط برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

وتابعت، أن تكلفة انتقال الأفراد إلى العمل أو المدارس تمثل من 30 إلى 50% من الحد الأدنى للأجور، وجميعنا نعلم أن هذه الفئة تحصل على الحد الأدنى للأجور أو أقل من ذلك بكثير، وفي الحضر يتمتع المواطنين في هذه الفئة ببعض من المزايا، حيث يحصلون على انتقال الأفراد من خلال اشتراكات تخفض من تكلفة النقل في جميع المواصلات العامة المملوكة للدولة.

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