وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتابع الأنشطة القرآنية والصيفية بالمحافظة

تابع وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق، الأنشطة القرآنية والصيفية بالمحافظة؛ وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي لخدمة المواطنين.

وذكرت مديرية الأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشيخ سلامة عبد الرازق، تفقد مركز الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، لتلاوة وتحفيظ القرآن بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، وسط حضور جماهيري متميز من الشباب والأطفال.

وقال عبد الرازق إن المواطنين أشادوا بما تبذله وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعليم الأطفال والشباب القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى أصحاب الأصوات الحسنة والمواهب في مختلف المجالات، مما يعزز الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تجاه أبناء الوطن إضافة إلى دورها الدعوي والتوعوي والتثقيفي.

وأضاف البيان أن وكيل الوزارة شارك في مقرأة مسجد سيدي أبي العباس المرسي، بحضور الشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة، والشيخ محمود نصر، مسئول شئون القرآن، وبحضور الأعضاء مؤكدا للجميع انه يتابع كل الأنشطة متابعة جيدة.