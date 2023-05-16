الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"النقل": دورات تدريبية لتأهيل كوادرنا على التعامل مع المواطنين

النقل
النقل

تتابع وزارة النقل ممثلة في القطاعات التابعة لها، منها هيئة السكة الحديد والمترو والهيئة القومية للأنفاق، وهيئة الطرق والكباري، بمتابعة التدريبات الخاصة بالعاملين بشكل مستمر ، ضمن حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين بالقطاعات بتقديم أفضل عمل لديهم.

وقال مصدر في وزارة النقل لـ"النقل"، إنه يتم تدريب العاملين فى السكة الحديد ومنحهم دورات تدريبية مستمرة سواء نفسية أو اجتماعية وذلكلتأهيلهم للعمل مع المواطنين خاصة المهن التي يتعاملوا بشكل مباشر مع المواطنين، وذلك حتي يتمكنوا من التعامل بشكل سليم ولا يتسبب تعاملهم بشكل غير لائق فى وجود أي مشاكل مع المواطنين، كما يتم منح العاملين والمهندسين فى السكة الحديد دورات تدريبية على يد خبراء أجانب وذلك لرفع كفائتهم فى العمل ومواكبة كل ما هو جديد فى سوق العمل، وذلك لأن العنصر البشرى من أهم العناصر لنجاح منظومة السكة الحديد. 

وتابع المصدر أنه يتم إرسال مهندسين للخارج للتدريب على التقنيات الحديثة الخاصة بالجرارات والعربات الجديدة، ومن بعد ذلك يقومون بتدريب العاملين فى السكة الحديد.

وأضاف المصدر أنه يتم تدريب العاملين فى المترو على كيفية التعامل مع المواطنين وكيفية التعامل في حالة وجود أي مشاكل طرأت أثناء التعامل المباشر مع جمهور الركاب، كما يتم رفع كفاءتهم في العمل من خلال الدورات التدريبية المستمرة والخاصة بكل ما هو جديد فىسوق العمل، وذلك حتى يتمكنوا من رفع مستواهم في العمل.

النقل دورات تدريبية مستمرة للعاملين فى قطاعات الوزارة تأهيلهم للتعامل المباشر مع الجمهور تأهيلهم للتعامل المباشر مع الجمهور دورات تدريبية مستمرة للعاملين فى قطاعات الوزارة تأهيلهم للتعامل المباشر مع الجمهور وزارة النقل ممثلة فى القطاعات التابعة

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