حملات على أسواق اللحوم ومتابعة محصول القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٣ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٩ حتى ١٥ مايو الجاري.



وخلال هذا الأسبوع، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة متابعة عمليات توريد القمح بصومعة المطرية وبنكر السلام، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6 أطنان و743 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حيث تم تحصين 125 ألفا و683 رأسا من الماشية وكذلك تحصين عدد 6085 رأسا من الماشية ضد مرض الجلد العقدي الولادات الحديثة، كما تم عقد 12 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

كما شارك مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، في تفقد مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة، برفقة محافظ القليوبية، للاطمئنان على عملية توريد محصول القمح وانتظام سير العمل، كما تم أيضا افتتاح موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر، ونفيذ ندوة إرشادية عن القطن بحضور عدد من المزارعين ومهندسي الإرشاد، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية متابعة انتظام عملية توريد القمح إلى الصوامع والشون، فضلا عن التيسير على المزراعين وموردي المحصول بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية في اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظة المنوفية، لمناقشة أعمال توريد وحصاد القمح، والتيسير على المزارعين، كما واصلت أيضا متابعة حصاد ودراس محصول القمح، والمرور على الزراعات بنواحي المحافظة، كما تمت إزالة (70) حالة تعد على الأراضي الزراعية، والمرور على (25) مركز تجميع ألبان و(51) محل أعلاف.

فيما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 20 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 119 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 10 أطنان و900 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 316 ألفا و53 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و308 آلاف و333 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى للتحصين، فضلا عن تنظيم 880 ندوة وجولة إرشادية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز كفر الدوار، وادى النطرون، أبوحمص.

وواصلت مديرية الزراعة بالنوبارية متابعة عملية الحصاد وتوريد القمح، والمرور على الحقول والصوامع، والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتأمين نقل وتوريد القمح إلى الصوامع والبناكر المحددة، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة السويس رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وتفقد زراعات القمح، وعمليات الحصاد والتوريد، كما أعلنت مديرية الطب البيطري، عن ضبط طن و299 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر أبريل، كما تم الانتهاء من تحصين 3238 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية خلال شهر أبريل.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة عمليات توريد القمح بصوامع وشون المحافظة بحضور محافظ بورسعيد، كذلك متابعة عمليات الحصاد ومتابعة الزراعات الصيفية، كما تم عقد اجتماع مع لجنة الوزارة لمتابعة الأسمدة ومناقشة نتائج التفتيش على الجمعيات الزراعية، كما تم عقد ندوة إرشادية لتشجيع المزارعين على زراعة القطن، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الشون لمتابعة عمليات توريد القمح، بنواحي المحافظة، والتأكيد على التيسير على المزارعين، كذلك واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، المرور على جميع الوحدات البيطرية، للاطمئنان على سير العمل، وسبل تطوير الآداء لتقديم أفضل خدمة للمربين.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة أعمال الحصاد والدراس لحقول القمح، وحث المزارعين على أهمية توريد القمح للمطاحن، كذلك تمت متابعة ما تمت زراعته من شتلات الزيتون بجامعة الملك سلمان، وتفقد مزرعة الجوجوبا ومشتل الزينة، والمرور على زراعات المانجو والعنب والنخيل، وعدد من المزارع، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم عدة مؤتمرات جماهيرية لحث المواطنين على توريد القمح بمراكز: سنورس وأبشواي وطامية، كما تم استقبال مدير معهد بحوث القطن للمرور على زراعات القطن بها والوقوف على وضع مساحات الإكثار بمركز اطسا، كذلك اصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط متابعة حصاد وتوريد محصول القمح بالصوامع والشون، كذلك المرور على زراعات القطن وقراءة المصائد بزمام مركز أسيوط، كما تم المرور على زراعات بنجر السكر، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من تحصين 54 ألفا و450 رأس ماشية خلال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

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