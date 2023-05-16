الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثلة حزب الإصلاح والتنمية: لا بد من مراجعة مخصصات برامج التضامن

حزب الإصلاح والتنمية
حزب الإصلاح والتنمية

طرحت النائبة راوية مختار، عضو حزب الإصلاح والتنمية، عددا من التوصيات خلال مشاركتها في جلسات الحوار الوطني، منها: تعديل سياسات الإنفاق في التوسع العمراني، وإنشاء المدن الجديدة، وأيضًا الطرق والمواصلات.

وأضافت مختار، خلال كلمتها بجلسة المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، اليوم، أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة شبكة طرق رائعة ومتميزة جدًا، لكننا نحتاج إلى تطوير هذه الشبكة بين القرى والمراكز الأكثر فقرًا.

وتابعت: لا بد من مراجعة مخصصات برامج التضامن الاجتماعي، ودعم التمويل بما يتيح زيادة سنوية للمخصصات التمويلية تقدر بـ10% لمواجهة معدلات التضخم، والزيادة السكانية المبالغ فيها، وارتفاع الأسعار.

واختتمت عضو حزب الإصلاح والتنمية التوصيات بعمل مبادرة للتسجيل المجاني دون رسوم حزمة تمويل وإعفاء ضريبي للورش والمصانع الصغيرة غير المسجلة، من أجل دمج المزيد من القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي، وإتاحة قدر أكبر من بيانات العمال والموظفين، أصحاب الدخل الأقل الذي تم جمع بياناتهم في الفترة الأخيرة.

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