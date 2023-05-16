الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة أجنبي سقط من أعلى "كومبوند" في حدائق أكتوبر

سقوط من الأعلى
سقوط من الأعلى

أصيب أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة إفريقية، ولا يحمل أوراقا تدل على هويته، إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل كمبوند شهير بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وتلقى الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو داخل كومبوند شهير بدائرة القسم. 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على مصاب يحمل جنسية دولة إفريقية، ولا يحمل أوراق تدل على هويته، جرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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