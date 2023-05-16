«الدم بقى ميه».. لماذا مزق «شاب البحيرة» شقيقه؟

«لحظات صمت بطيئة مرت على خضر ممسكًا بسكين المطبخ التي تسقط منها قطرات الدم على الأرض، غير مستوعب ما قام به وحقيقة قتله لشقيقه الأكبر الذي يعمل أمين شرطة، ولم يفق من غيبوبته سوى بصراخ وعويل الأم والجيران الذين قيدوا حركته حتى تأتي الأجهزة الأمنية وتضبطه».. هذه الكلمات تلخص قصة تعدي شاب على شقيقه بسلاح أبيض في محافظة البحيرة.. فما السبب؟

خلافات عائلية

خلافات أسرية وراء مشادات كلامية بين الشاب وشقيقه استمرت بينهما لعدة أيام فلم تجدد يوم الواقعة بل سبقها العديد من المشاحنات والتدخلات بين العائلة للصلح بينهما لتنتهي يوم عودة الأخ الأكبر من عمله.

تفاصيل الواقعة

كعادته كل يوم كان عبد الفتاح . س، 37 عامًا، عائدا من عمله قاصدًا منزله، ولم يضع في مخططه أي لحظات غدر من شقيقه فبمجرد وصوله للبيت وصعوده على السلالم استوقفته بعض العبارات غير اللائقة من شقيقه وبالالتفات له وعتابه، لعدم قدرته على التغاضى عن الإساءة المستمرة يوميًا، وجد الآخر في غير حالته الطبيعية.

سكين ملطخ بالدماء

ولم يكن الأمر مجرد مشادة كلامية بل تعنت شقيقه في الرد عليه، وتبادلا المشادات الكلامية وتحولت لمشاجرة دخل على إثرها «خضر» للمطبخ واستل سكينا حادة، ووجه له عدة طعنات نافذة في الجسم أودته قتيلًا في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوحمص.

وتمكن ضباط مباحث مركز أبوحمص من القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الحادث.



-مناظرة الجثة

وجاء في مناظرة جثة المجني عليه أنها في العقد الرابع من العمر لذكر، وبها عدة طعنات في الصدر تسببت في تهتك الأمعاء والأجهزة الحيوية مصاحبة بنزيف دموي غزير تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية نتج عنه الوفاة.

-قرارات النيابة العامة

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، ومصادرة سلاح الجريمة.