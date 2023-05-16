الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الإصلاح والتنمية: لا أحد يستطيع إنكار دور الدولة ببرامج دعم المواطن

حزب الإصلاح والتنمية
حزب الإصلاح والتنمية

قالت النائبة راوية مختار، عضو حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا أحد يستطيع إنكار دور الدولة المصرية في البرامج التي قدمتها وزارة التضامن لدعم المواطن المصري.

وأضافت مختار، خلال كلمتها بجلسة المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، اليوم الثلاثاء، أن الاستدامة للعدالة الاجتماعية والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المتتالية أكثر من مجرد دعم مالي فقط، ولكن الفترة الأخيرة كان خطاب الحكومة يتحدث عن الدعم النقدي فقط.

- إنشاء صندوق دائم ومستقل من خلال الهيئة العامة للتأمينات

وتابعت: "نحن لا نحتاج دعما ماديا فقط، ولكن نحتاج إلى دعم للكيان والإنسان نفسه"، كما طرحت مجموعة من التوصيات، منها إنشاء صندوق دائم ومستقل من خلال الهيئة العامة للتأمينات، يستهدف عمل تأمينات ومعاشات للعمالة غير المنتظمة التي تم جمع بياناتها خلال السنوات الماضية، ويتم تمويله من خلال الشراكة بين العمالة بقيمة محددة سنويًا من العمال، إضافة إلى الدعم الحكومي.

وأضافت، زيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل، مع تخفيف القيود الإدارية الخاصة بالأوراق المطلوبة لقبول الملفات، وخفض المبالغ المخصصة لفتح الملفات، وقيمة الأقساط الشهرية، بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور من إمكانية حظر البيع لعدة سنوات لمنع المضاربات على الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.

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