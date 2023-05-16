بهاء دميتري: برامج العدالة الاجتماعية تساهم في دفع الاقتصاد المصري

طالب بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ممثل عن حزب المصري الديمقراطي، بسرعة الإفراج وإنهاء الإجراءات لكافة المحبوسين في قضايا الرأي، جاء ذلك خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتي تنافس " برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة".

- إجراءات الحماية الاجتماعية تقدم للمواطنين في فترات استثنائية تتعرض لها الدول

وأضاف مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إلى أن برامج العدالة الاجتماعية تساهم في دفع الاقتصاد المصري، لافتا أن إجراءات الحماية الاجتماعية تقدم للمواطنين في فترات استثنائية تتعرض لها الدولة.

وتابع "ديمتري"، ليس من المهم أن نقوم بالانتاج الكثير بقدر ما يجب أن يكون الإنتاج جيد، مطالبا بالإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وفيما يخص معدلات النمو السكاني قال نجد أن هناك انخفاضا في معدل المواليد، وتحسنت في معدل العمر للمواطنين وذلك بسبب تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية تخص جميع أفراد الشعب المصرى وليس فئات معينة.

وشدد على ضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور، فيما يخص قضيتي التعليم و الصحة من الناتج القومي وأهم شئ أن يكون ذلك ليس مجرد أراء بل توصيات .

وكانت بدأت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.