مصرع شخص في انقلاب موتوسيكل بطريق عرب الحصار بالصف

لقي شخص مصرعه إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق عرب الحصار في الصف وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بطريق عرب الحصار في الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث وفاة شخص، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.