عبد الهادي: الزراعة طوق النجاة لزيادة الدخل القومي

أكد النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، أن هناك إيمان شديد بأن العدالة الاجتماعية لكي تتحقق لابد أن يواكبها نمو اقتصادي وزيادة للناتج المحلي.



وقال خلال كلمته في اليوم الثاني لجلسات "الحوار الوطني"، لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي، إن الزراعة أصبحت طوق النجاة لزيادة الدخل القومي، خاصة بعد أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي طالت العالم بأكمله، مؤكداً أن مصر تعمل بقدم وساق على المحور الاقتصادي لزيادة الإنتاج، كي نوفر حياة كريمة والعدالة الاجتماعية لكل المصريين.



وأضاف:" في حال زادت الرقعة الزراعية في مصر 3 ملايين، سيساهم ذلك في خلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن توفير العملات الصعبة من أجل الاستيراد من الخارج وتأمين الأمن الغذائي.