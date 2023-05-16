الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس أب عذب ابنته حتى الموت وحرق ابنه في الشرقية

حبس أب عذب ابنته
حبس أب عذب ابنته حتى الموت

قررت النيابة العامة في مشتول السوق بمحافظة الشرقية حبس أب وزوجته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بتعذيب طفلته حتى الموت والاعتداء بالضرب على طفله الأصغر في منزله بمركز مشتول السوق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول الطفلة "سدن إ ه" 9 سنوات، جثة هامدة، وشقيقها "هاشم" 6 سنوات، مصابًا بحروق قديمة في الجسد.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة تعانى من فرط في الحركة وهى وشقيقها يعانيان من إعاقة، وأن والد الطفلة منفصل عن والدتهما ومتزوج من أخرى، فيما عثر بجسد الطفلة على آثار عدة حروق، وتبين أن الطفلين بهما آثار تعذيب.

تم ضبط الأب المتهم وزوجته، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وقررت كذلك عرض شقيقها على الطب الشرعي وإرسال تقرير بحالته وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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