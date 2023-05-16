الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى في «كلنا واحد» لـ 28

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية شهرين، اعتباراً من نهاية شهر رمضان، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتقررت زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بالقاهرة الكبرى.

وفى السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. 

 

وزارة الداخلية مبادرة “كلنا واحد”

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