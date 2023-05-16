برلمانية تطالب بإنشاء صندوق دائم ومستقل للمعاشات والعمالة غير المنتظمة

خلال كلمتها فى جلسة الحوار الوطني

طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بإنشاء صندوق دائم ومستقل يستهدف عمل المعاشات والعمالة غير المنتظمة.

وأضافت راوية مختا، خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه لا بد من زيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعى مع تخفيف القيود الإدارية، مطالبة بتعديل سياسات الإنفاق في التوسع العمراني.

وأشارت إلى أن مصر شهدت شبكة طرق رائعة ومتميزة فى الفترة الأخيرة، ولكن نحتاج لتطوير تلك الطرق فى المراكز والقرى الأكثر فقرا، متوجهة بالشكر للقيادة السياسية على هذه خطوة الحوار الوطنى البناءة.

وكانت بدأت أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وشارك في بداية الجلسة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

وقالت الدكتورة نورا علي، مقرر لجنة السياحة، إننا نهدف إلى صياغة مستقبل جديد للسياحة يراعي التحديات التي تواجه القطاع.

وأضافت: “السياحة تمثل رقما هاما في اقتصادنا الوطني، ولقد تعرض قطاع السياحة إلى مراحل صعود وهبوط نتيجة عوامل عدة، وهناك إرادة سياسية لتطوير هذا القطاع”.