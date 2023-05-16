محمود فوزي: نجاح الحوار الوطني مسؤولية مشتركة

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني المصري ينطلق من مجموعة من القيم المصرية الراسخة ، أساسها الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة، وهو بمثابة استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية ويقوم علي أطلاق روح جديدة للعم الوطني وبناء الشخصية الحديثة المبنية على قاعدة من القيم المصرية، والذي دعت إليه القيادة السياسية م منطلق وطني وبرعايتها.



وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني لجلسات "الحوار الوطني"، لمناقشته قضايا برامج الحماية الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي، أن الهدف والغاية من الحوار الوطني هو زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس جمهورية جديدة، مؤكداً أن نجاح الحوار الوطني هو مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين وليس ساحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات وجهة نظره، بل هو مساحات للالتقاء والاتفاق ويقوم على أساس الوطنية.