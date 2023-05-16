الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز شخص نصب على سيدة فى بيع أثاث منزلى عبر فيسبوك بالجيزة

جريدة الدستور

حجزت جهات التحقيق بالجيزة شخصا نصب على سيدة في بيع أثاث منزلي بالجيزة عبر تطبيق الفيسبوك، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة. 

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال السيدة الشاكية التي اتهمت المبلغ في حقه بالنصب عليها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، شكوى مدعومة بصور ومقاطع صوتية لسيدة قامت بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أثاث منزلى عبر صفحة "محددة" على موقع "فيسبوك" وإرسالها مبلغا ماليا له كمقدم تعاقد، وعدم تسليمها الأثاث المتفق عليه، وعند تواصلها معه قام بسبها عبر رسائل تطبيق "واتس آب" وعبر مكالمات هاتفية بينهما.

وبالفحص وبسؤال الشاكية أفادت بمضمون ما سبق، كما تم تحديد المشكو فى حقه، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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