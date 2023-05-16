الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال القافلة الطبية لمؤسسة عملية الابتسامة لعلاج الأطفال

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قسم جراحة التجميل، وعلاج الحروق بالمستشفى الجامعي الرئيس؛ لمتابعة العمل بالقافلة الطبية لمؤسسة عملية الابتسامة لعلاج الأطفال.

وكان في استقباله الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور خالد عبد العزيز نائب مدير المستشفيات الجامعية للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم جراحة التجميل، وعلاج الحروق، والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة  بمصر، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط.


وأشار رئيس الجامعة إلى أن الزيارة استهدفت متابعة الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة الطبية لأطفال الصعيد؛ لتجميل الأنف ، والقصور البلعومي، وإصلاح الكلام للأطفال، والتي ينظمها قسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة العالمية، والتى تعد من المؤسسات الطبية المهمة التى لها نشاط دولي مشهود داخل مصر وخارجها، والمتخصصة في توفير العلاج الطبي، والجراحات التكميلية، وجراحات الإصلاح المجانية للأطفال، الذين يعانون من التشوهات الخلقية بالوجه، وتقديم التعليم الطبي المستمر للعاملين في هذا المجال، مشيداً بدور المؤسسة الفاعل والمحوري خلال سنوات عملها فى علاج الأطفال، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على مواصلة التعاون مع المؤسسة، وإفادة أكبر عدد من الأطفال من القافلة، وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم لها؛ من أجل إفادة أكبر عدد من الأطفال بما تقدمه خدمات المؤسسة.


من جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية، إن انطلاق  أعمال القافلة الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية، بدأ يوم الأربعاء الماضي، مشيراً أن القافلة تضمنت انعقاد ورشة عمل عن القصور البلعومى، وإصلاح الكلام (VPI)، والتي تمت بالتعاون مع وحدة التخاطب بكلية الطب بالجامعة بحضور ( 20 ) متدربا من محافظات مختلفة، والمحاضرين من  مختلف دول العالم، كما تم تنظيم ورشة عمل تجميل الأنف (Rhinoplasty )  بحضور (20 ) متدربا من محافظات،  و جامعات مختلفة، والمحاضرين من مختلف دول العالم.


وصرح الدكتور محمد الشاذلي، إن القافلة تشهد مشاركة نحو ( 20 ) متطوعًا من مختلف دول العالم ؛ من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإيطاليا والمكسيك ومالاوي وكندا وأستراليا والأكوادور ، وعلى رأسهم من فريق الجراحين (أندرو ويكسلر) من جامعة كاليفورنيا، و(جيجيت إنشيونج) من جامعة فرجينيا، ومن فريق التخدير (روبرتو جروسيتي)، و(ستايسي سوينكل ) من جامعة تورينو، وفريق التخاطب (ليانا يي ) من جامعة أريزونا، إلى جانب مشاركة نحو ( 60) متطوعاً من الفريق الطبي المصري المشارك فى نشاط القافلة فى مختلف التخصصات الطبية من الجراحين، والتخدير ، والأطفال ، وأخصائيي أسنان وتقويم ، وممرضين وممرضات عمليات وبعد العمليات، وأخصائيي تخاطب، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ، وأخصائيي تصوير وإحصاء طبي.


الجدير بالذكر، أن اليوم الأول شهد فحص نحو ( 50 ) طفلاً بمستشفى الأطفال الجامعي، بالتنسيق مع الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الأمير مدير مستشفى الأطفال ، والتى استهدفت الأطفال ما فوق سن 4 سنوات ممن يعانون من شق سقف الحلق؛ والتى بدأ خضوعهم للعمليات الجراحية للقصور البلعومي، وإصلاح الكلام  وفق جدول زمنى، فضلاً عن متابعة الحالات بعد انقضاء ( 6 ) شهور ثم (12) شهرا من إجراء العمليات.

IMG-20230516-WA0057
IMG-20230516-WA0057
IMG-20230516-WA0058
IMG-20230516-WA0058
IMG-20230516-WA0059
IMG-20230516-WA0059
IMG-20230516-WA0053
IMG-20230516-WA0053
IMG-20230516-WA0052
IMG-20230516-WA0052
IMG-20230516-WA0055
IMG-20230516-WA0055
IMG-20230516-WA0054
IMG-20230516-WA0054
أسيوط الجامعية أعمال القافلة الطبية افريقيا والشرق الأوسط التعليم الطبي المستمر الدكتور أحمد المنشاوى الدعم اللوجيستي الخدمات الطبية القافلة الطبية المؤسسات الطبية المستشفيات الجامعية الولايات المتحدة جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

الأهم بالشرق الأوسط.. "مرسيدس" تُعلن توسعات جديدة فى السوق المصرية

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"