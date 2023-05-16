رائحة كريهة كشفت الحادث.. كواليس العثور على جثة سيدة متحللة بكرداسة

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق في العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها في كرداسة، واستمعت النيابة لأقوال الجيران.

وقال الجيران أمام جهات التحقيق إن يوم الواقعة بدأت رائحة كريهة تصدر من الشقة، حاولنا الطرق على باب المنزل، ولكن دون جدوى، وعلى الفور أبلغنا الشرطة، وأن الجثة تعود لأسبوع.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثة المتحللة داخل الشقة، يرجع وفاتها منذ أسبوع، وجار تكثيف التحريات لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.