الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم: توريد 89189 طناً من الأقماح حتى الآن

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 89189 طناً و 71 كيلو جراماً حتى الآن.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار.

 

وشدد على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي للموسم الحالي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً على التنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة، لزيادة عدد نقاط تجميع محصول القمح على مستوى المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، مشدداً علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.

محافظ الفيوم توريد 89189 طن القمح شون وصوامع المحافظة

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