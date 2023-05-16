الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب سقط من نافذة شقة فى ظروف غامضة بأكتوبر

شاب سقط من نافذة
شاب سقط من نافذة شقة

أصيب شاب مجهول الهوية، نتيجة سقوطه من نافذة شقة بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن شاب مجهول الهوية، سقط من نافذة شقة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الأكثر قراءة

غرق طفل فى مصرف زراعى بالإسماعيلية

محافظ بنى سويف يشكر الرئيس السيسي على استجابته لمتضررى "حريق معرض شباب مصر"

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

المشدد 10 سنوات لـ3 حاولوا ترويج 103 طرب حشيش بالإسكندرية

شرطة التعمير تضبط 177 قضية فى يوم

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"