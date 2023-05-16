إصابة شاب سقط من نافذة شقة فى ظروف غامضة بأكتوبر

أصيب شاب مجهول الهوية، نتيجة سقوطه من نافذة شقة بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن شاب مجهول الهوية، سقط من نافذة شقة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.