برلمانية تثمن إنهاء 80% من مهمات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بانتهاء وزارة الكهرباء والطاقة من تصنيع مهمات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة 80% والانتهاء من تصنيع باقى المهمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت إسماعيل، في بيان لها أصدرته، اليوم، إن المهمات التي تم الانتهاء من تصنيعها خاصة بالكابلات البحرية ومحطات المحولات والكابلات الأرضية تؤكد قدرة الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعميق وتوطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر، مشيدة بحرص الجانبين المصرى والسعودى لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى الكبير لتنفيذ الربط الكهربائى بين القاهرة والرياض والذى سيكون نقلة نوعية كبيرة للربط الكهربائى بين مصر ومختلف الدول العربية الشقيقة.

واعتبرت إسماعيل أن الانتهاء من تجارب أبراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والتأكد من نجاح التجارب وإنهاء كافة المشاكل الفنية بها بمثابة دليل قاطع على التقدم الكبير الذى أحرزته مصر فى إنجاز مثل هذه المشروعات المهمة بخبرات مصرية.

في السياق ذاته، ثمنت النائبة نجاح مصر فى وضع الجدول الزمني للمشروع، الذى يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسعودية فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وأن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميجاوات للتبادل مع الجانب السعودي، إضافة إلى التأكيد على أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، ومن المقرر بدء تشغيله تجريبيًا في أواخر مايو (2025).

ومن المقرر تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر على مرحلتين، ستكون الأولى في يونيو (2025)، بقدرة 1500 ميجاوات، بينما ستنطلق المرحلة الثانية من التشغيل في نوفمبر من العام نفسه، بإضافة 1500 ميجاوات أخرى.