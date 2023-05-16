أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع ضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى 822، وفقاً انبأ عاجل نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت النقابة الطبية في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

وأضاف البيان: “ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3 آلاف و215 إصابة”، مشيراً إلى أن الوفيات والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب)، ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب).

وكانت الأمم المتحدة حذرت خلال الأيام الماضية من أن البلاد على شفا كارثة حقيقية، منبهة إلى وضع القطاع الصحي، فضلا عن مسألة النزوح الكثيف.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، أحمد المنظري، أن الأزمة الصحية التي كان يعانيها السودان قبل اندلاع القتال تحولت حاليا إلى "كارثة بكل معنى الكلمة، موضحاً أنه حتى قبل المعارك الأخيرة "مرّ النظام الصحي السوداني كما هو معروف بسنوات من الأزمات المختلفة، ما عرّضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، بكل ما تعنيه الكلمة من حيث البنى التحتية، أي المستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عموم البلاد".