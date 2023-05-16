الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: أكبر منتجى الوقود الأحفورى مسئولون عن ثلث حرائق غابات أمريكا الشمالية

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أفادت دراسة، نُشرت الخميس، بأنّ أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم مسئولون عن أكثر من ثلث المساحات التي أتت عليها حرائق غابات في غرب أمريكا الشمالية خلال السنوات الأربعين الفائتة.

وأشارت كريستينا دال، المعدة الرئيسة للدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "إنفايرنمنتل ريسيرتش ليتز" العلمية، إلى أنّ الحرائق التي تستعر في غرب الولايات المتحدة وجنوب غرب كندا تفاقمت منذ عقود، إذ باتت تنتشر بصورة أكبر وتدمّر مساحات أكبر، وتصل إلى ارتفاعات أعلى وتستمر لمواسم عدة.
وبما أنّ الرأي العام يتحمّل حتى اليوم تكلفة إعادة البناء والحماية من الوضع الطبيعي الجديد الذي باتت عليه مخاطر الحريق "أردنا أن نفهم بصورة أفضل الدور الذي تلعبه انبعاثات الشركات الكبرى المنتجة للوقود الأحفوري" في هذا التطور، حسب «دال»، وهي باحثة في منظمة "يونيون أوف كونسيرند ساينتستس".
وأضافت: "رغبنا في إبراز دور هذه الشركات حتى تتحمل نصيبها من المسئولية فيما يخص التكلفة"، الناجمة عن الحرائق وتداعياتها.
وجمع الباحثون البيانات المرصودة ونماذج مناخية لتحديد حجم مساهمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان من أكبر 88 شركة منتجة للوقود الأحفوري كـ"إكسون موبيل" و"بي بي" و"شيفرون" و"شيل"، في الجفاف الجوي.
وخلصوا إلى أن هذه الانبعاثات مسؤولة عن ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية منذ بداية القرن العشرين بـ0,5 درجة مئوية، أي نصف الاحترار المسجل.
وتسبب هذا الارتفاع في درجة الحرارة بتفاقم العجز في ضغط البخار في الغلاف الجوي في غرب الولايات المتحدة بنسبة 11%.
والعجز في ضغط البخار يعني أن الهواء المحيط يمتص مزيداً من قطرات الماء المنبعثة من النباتات والتربة أثناء عملية التمثيل الضوئي، ما يجعلها جافة ويعرّض الغطاء النباتي أكثر للحرائق.
وكانت أبحاث حديثة أظهرت أنّ العجز في بخار الماء كلّما ارتفع، تتسع المساحات المُدمَّرة جراء الحرائق.
وأشارت الدراسة التي أجرتها منظمة "يونيون اوف كونسيرند ساينتستس"إلى أنّ القضاء على 8 ملايين هكتار نتيجة حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة وجنوب غرب كندا، أي ما يعادل مساحة جمهورية التشيك، يعود تالياً إلى أكبر منتجي الوقود الأحفوري والأسمنت.
وتمثل هذه المساحة 37% من المناطق التي دمرتها الحرائق بصورة كاملة في غرب أميركا الشمالية بين عامي 1986 و2021.
واختير عام 1986 كمرجع لأنّ البيانات المتعلقة بالمناطق التي أتت عليها حرائق الغابات باتت تتمتّع اعتباراً من تلك السنة بموثوقية.
ومن بين العوامل الأخرى المسؤولة عن تزايد وتيرة الحرائق وحدّتها، أشارت الدراسة إلى التخلي عن ممارسة القدماء المتمثلة في إدارة الغابات عن طريق حرائق متعمدة لكن محدودة. فالإحجام عن هذه الممارسة أدى إلى نمو شجيرات أكثر كثافة ويُحتمل أن تشتعل النيران فيها.
ولفت الباحثون إلى ممارسات تتعلق بالتمدّن في المناطق الحرجية، من شانها زيادة مخاطر اندلاع الحرائق غير المقصودة.

الوقود الأحفوري أمريكا حرائق غابات

الأكثر قراءة

غرق طفل فى مصرف زراعى بالإسماعيلية

محافظ بنى سويف يشكر الرئيس السيسي على استجابته لمتضررى "حريق معرض شباب مصر"

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

المشدد 10 سنوات لـ3 حاولوا ترويج 103 طرب حشيش بالإسكندرية

شرطة التعمير تضبط 177 قضية فى يوم

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"