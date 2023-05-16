الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 يعتدون على أفراد أمن معهد القلب في العجوزة

معهد القلب في العجوزة
معهد القلب في العجوزة

ألقت مباحث العجوزة القبض على 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على أفراد أمن معهد القلب وإصابتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، يفيد بتلقي بلاغ من معهد القلب بدائرة القسم، بوجود مشاجرة وتعدي على أفراد أمن المعهد.

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له، وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين فردي أمن مصابين بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، طرف أول، و4 أشخاص آخرين، طرف ثان، بسبب محاولة الطرف الثاني دخول المعهد لزيارة شقيقهم، وأثناء رفض أفراد الأمن لهم ومنعم من الزيارة، اعتدوا عليهم محدثين إصابتهم.

وألقي القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

غرق طفل فى مصرف زراعى بالإسماعيلية

محافظ بنى سويف يشكر الرئيس السيسي على استجابته لمتضررى "حريق معرض شباب مصر"

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

المشدد 10 سنوات لـ3 حاولوا ترويج 103 طرب حشيش بالإسكندرية

شرطة التعمير تضبط 177 قضية فى يوم

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"