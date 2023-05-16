4 يعتدون على أفراد أمن معهد القلب في العجوزة

ألقت مباحث العجوزة القبض على 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على أفراد أمن معهد القلب وإصابتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، يفيد بتلقي بلاغ من معهد القلب بدائرة القسم، بوجود مشاجرة وتعدي على أفراد أمن المعهد.

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له، وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين فردي أمن مصابين بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، طرف أول، و4 أشخاص آخرين، طرف ثان، بسبب محاولة الطرف الثاني دخول المعهد لزيارة شقيقهم، وأثناء رفض أفراد الأمن لهم ومنعم من الزيارة، اعتدوا عليهم محدثين إصابتهم.

وألقي القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.