الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طلائع الجيش يصطدم بفاركو فى الأسبوع الـ28 لبطولة الدورى

فاركو تعادل في مباراته
فاركو تعادل في مباراته الأخيرة مع فيوتشر

يحل فاركو ضيفا على فريق طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الثامن والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

المباراة تمثل أهمية كبيرة لفريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة من 25 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك وحقق الفريق خمسة انتصارات وتعادل 9 مرات وخسر 11 مباراة وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا وتحسنت نتائجه بشكل كبير وجمع 7 نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على غزل المحلة وحرس الحدود والتعادل مع فيوتشر ويسى للفوز والوصول للنقطة 27 والتساوي مع الداخلية وتخطي البنك الأهلي في انتظار نتيجة مباراة البنك الأهلي مع الإسماعيلي غدا.

على الجانب الآخر يحتل فاركو بقيادة طارق العشري المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا وسبع هزائم وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا وجمع 7 نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري وغزل المحلة والتعادل مع فيوتشر والهزيمة أمام الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 39 والتقدم للمركزالسادس في حالة تعثر المقاولون أمام حرس الحدود.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده سمير جمال ومحمد مجدي سليمان ومعهم مبروك نبيل حكما رابع ووائل فرحان حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

 

الدوري المصري الممتاز فاركو طلائع الجيش عماد النحاس طارق العشري

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