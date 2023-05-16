الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ثروة مشاهير الساحرة المستديرة.. من يربح أكثر الدون رونالدو أم البرغوث ميسي؟

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

تجاوز كل من الخصمين اللدودين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، المليار دولار من أرباح مسيرتهما، لكن المهاجم البرتغالي حصل على أكثر من نظيره الأرجنتيني خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ربح رونالدو 38 عامًا 136 مليون دولار في العام المنتهي مما يجعله أفضل رياضي في العالم من حيث الدخل وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلة فوربس.

يشمل المجموع 46 مليون دولار من راتبه والمكافآت بينما جلب دخله خارج الملعب من التأييد ورسوم الترخيص والشركات الأخرى 90 مليون دولار أخرى.

على عكس العام الماضي، عندما تصدر ميسي القائمة بأرباح بلغت 130 مليون دولار، ميسي عاد إلى المركز الثاني مع بقاء دخله المقدر خلال الأشهر الـ 12 الماضية عند 130 مليون دولار.

أدى انتقال كريستيانو إلى الخليج لزيادة رواتبه، عندما انضم إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم في يناير الماضى بعد أن أنهى فترة ثانية مع مانشستر يونايتد، لتعزز هذه الخطوة راتبه السنوي إلى ما يقدر بنحو 75 مليون دولار.

يتابعه أكثر من 850 مليونا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا يعد رونالدو نقطة جذب لأكبر العلامات التجارية في العالم، أدى تأثيره الهائل إلى صفقات رعاية مع Nike (التي أبرم معها عقدًا مدى الحياة)،  Armani، و Converse، و Therabody، و Delivery Hero، ومؤخراً تبادل العملات المشفرة Binance.

يأتي الدخل الإضافي من الملابس والإكسسوارات والفنادق والصالات الرياضية التي تحمل علامة CR7.

تقدر فوربس أرباح رونالدو مدى الحياة بـ 1.24 مليار دولار، وتقدر ثروته الصافية بـ 500 مليون دولار بعد خصم الضرائب بحسب موقع "سيليبريتي نت وورث".

في المقابل ، يقدر صافي ثروة ميسي من قبل شركة Celebrity Net Worth بـ 600 مليون دولار.

رونالدو ميسى أجور ثروة المشاهير فوربس

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

الأهم بالشرق الأوسط.. "مرسيدس" تُعلن توسعات جديدة فى السوق المصرية

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"