ثروة مشاهير الساحرة المستديرة.. من يربح أكثر الدون رونالدو أم البرغوث ميسي؟

تجاوز كل من الخصمين اللدودين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، المليار دولار من أرباح مسيرتهما، لكن المهاجم البرتغالي حصل على أكثر من نظيره الأرجنتيني خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ربح رونالدو 38 عامًا 136 مليون دولار في العام المنتهي مما يجعله أفضل رياضي في العالم من حيث الدخل وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلة فوربس.

يشمل المجموع 46 مليون دولار من راتبه والمكافآت بينما جلب دخله خارج الملعب من التأييد ورسوم الترخيص والشركات الأخرى 90 مليون دولار أخرى.

على عكس العام الماضي، عندما تصدر ميسي القائمة بأرباح بلغت 130 مليون دولار، ميسي عاد إلى المركز الثاني مع بقاء دخله المقدر خلال الأشهر الـ 12 الماضية عند 130 مليون دولار.

أدى انتقال كريستيانو إلى الخليج لزيادة رواتبه، عندما انضم إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم في يناير الماضى بعد أن أنهى فترة ثانية مع مانشستر يونايتد، لتعزز هذه الخطوة راتبه السنوي إلى ما يقدر بنحو 75 مليون دولار.

يتابعه أكثر من 850 مليونا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا يعد رونالدو نقطة جذب لأكبر العلامات التجارية في العالم، أدى تأثيره الهائل إلى صفقات رعاية مع Nike (التي أبرم معها عقدًا مدى الحياة)، Armani، و Converse، و Therabody، و Delivery Hero، ومؤخراً تبادل العملات المشفرة Binance.

يأتي الدخل الإضافي من الملابس والإكسسوارات والفنادق والصالات الرياضية التي تحمل علامة CR7.

تقدر فوربس أرباح رونالدو مدى الحياة بـ 1.24 مليار دولار، وتقدر ثروته الصافية بـ 500 مليون دولار بعد خصم الضرائب بحسب موقع "سيليبريتي نت وورث".

في المقابل ، يقدر صافي ثروة ميسي من قبل شركة Celebrity Net Worth بـ 600 مليون دولار.