الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قرار جديد من "الضرائب" بشأن تطبيق منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور

مختار توفيق، رئيس
مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إنه بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وإلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى).

ولفت في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المصلحة بنشر "خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة"، على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه الخطوات وتحميل الملف الخاص بها خلال الدخول على الرابط التالي:
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf.

وطالب رئيس الضرائب الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية ( الفرعية الأولى ) من المنظومة، بضرورة رفع خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، من خلال الموقع  الإلكتروني للمصلحة، مشددًا على ضرورة التزامهم بتنفيذ هذه الخطوات اعتبارًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة.

ونوه بأن منظومة مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأضاف أن المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب  المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.
وأشار إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة، تم إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023 ( كمرحلة فرعية ثانية ).

وأوضح أنه يمكن الاطلاع على قرارات الإلزام والأدلة التعريفية الخاصة بالمنظومة، وتسجيل الندوات التعريفية التي تعقدها المصلحة  من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللابلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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