الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يسعى للعودة للانتصارات وتأمين المركز الثانى على حساب سموحة

سموحة فاز في مباراته
سموحة فاز في مباراته الأخيرة على غزل المحلة

يستضيف سموحة فريق فيوتشر في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز.

سموحة بقيادة أحمد سامي يحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 8 انتصارات و10 تعادلات و9 هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا وجمع 6 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على الداخلية وغزل المحلة والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 والتقدم للمركز السادس إذا تعثر المقاولون أمام حرس الحدود.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار في قائمة المباراة: الهاني سليمان وعمر صلاح وبركات حجاج وأحمد عبد الحكم وشريف رضا وأحمد جمال وأحمد شوشة ومحمد مغربي وصديق أوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام، ومحمود حليمو ومالك بعيوى وحسين فيصل ومحمد سعيد مكرونة وطارق علاء ومصطفى ميسي وبنجامين بواتينج وأبوبكر ليادي.. وشهدت القائمة غياب حسام حسن للإصابة.

على الجانب الآخر، يحتل فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثاني برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، وحقق الفريق 13 انتصارا وتعادل 11 مرة وخسر مباراتين وسجل 29 هدفا، ويملك ثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعد الأهلي ودخل مرماه 15 هدفا، لكنه يعاني من تراجع نتائجه ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها في بطولة الدوري وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع طلائع الجيش وفاركو والهزيمة أمام الداخلية، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في ظل المطاردة الشرسة من بيراميدز الذي يملك 49 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة.

يدير المباراة عبدالعزيز السيد ويساعده محمود أبوالرجال وعمرو جمعة ومعهم أحمد ناصر عباس ومعهم محمد عباس قابيل حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز سموحة فريق فيوتشر أحمد سامي علي ماهر

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