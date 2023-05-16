الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العلاج مجانا.. الكشف على 7295 مواطنا في قافلة طبية بالبحر الأحمر

قافلة طبيه
قافلة طبيه

نظمت إحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر قافلة طبية كبري، بالوحدات الصحية لقريتي الأمل والزعفرانة شمال مدينة رأس غارب، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، ومجلس مدينة رأس غارب، وذلك لمدة يومين، حيث تم خلالهم الكشف الطبي وصرف العلاج والتوعية الطبية لـ7295 مواطنا. 

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها، أن القافلة تمت تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وهى قافلة شاملة تضم جميع التخصصات الطبية المختلفة، حيث تابع القافلة اللواء ياسر حماية رئيس مدينة غارب.

واستهدفت القافلة تقديم كافة الخدمات الطبية الشامل وتقديم خدمات التوعية، وذلك ضمن جهود المشاركة المجتمعية للجمعيات الخيرية ضمن أعمال مشاركة المجتمع المدنى فى توفير الرعاية الطبية لأهالى المدينة.

وبدأت أعمال القافلة وسط إقبال كبير من اهالى رأس غارب وتم تقسيم العيادات بمبنى وحدة الأمومة والطفولة بالإدارة الصحية، ووحدة الأمل الصحية والوحدة الصحية بقرية الزعفرانة.

وضمت القافلة 16 تخصص طبى منها " تغذية – عظام – باطنة وقلب– جهاز هضمى – نساء – أطفال – جلدية – أنف وأذن – جراحة عامة – أسنان– جراحة عامة – عمليات – رمد – صيدلية – توعية – قياس ضغط وسكر"، فيما شملت الخدمات المقدمة للمواطنين توقيع الكشف، وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج وإجراء العمليات وأن جميع خدمات القافلة تقدم بالمجان.

أهالي راس غارب البحر الاحمر الخدمات الطبية هيئة موانئ البحر الأحمر قافلة طبية كبرى محافظة البحر الأحمر وحدات الصحية

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