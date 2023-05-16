"الشباب والرياضة" تنظم ورش عمل "كن مبدعا في كتابة المقال" على مستوى المحافظات

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافة والفنية)، ورش عمل تحت شعار "كن مبدعاً في كتابة المقال"، على مستوى مراكز الشباب بالمحافظات، وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية.

وشملت الفعاليات ورشة عمل بمحافظة الفيوم، بمركز شباب المحافظة، وأدارها الإعلامي الدكتور هادي حسان، أحد المختصين من قبل قصر ثقافة الفيوم، وورشة أخرى بمركز شباب مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وورشة بمحافظة مطروح بمركز شباب مطروح، وحاضر فيها الدكتور محمود قنديل أستاذ النقد الأدبي بكلية التربية بجامعة مطروح، ومحمد العلمي شاعر العامية وعضو نادي الأدب بقصر ثقافة مطروح.

كما تم تنفيذ ورشة بمركز القباحي الغربي بمحافظة الأقصر، أدارها الأستاذ عطيتو إبراهيم عبد الخالق من وزارة التربية والتعليم.

وتناولت ورش العمل عددا من المحاور منها (مفهوم المقال، أنواعه، مراحل كتابة المقال)، بالإضافة إلى شرح معايير كتابة المقال وفق اختيار الموضوع وأسلوب الكتابة وفكرة المقال.

وتهدف الورش إلى تعريف الشباب بكيفية كتابة المقالات بأنواعها وتنمية مهاراتهم الكتابية والإبداعية وخلق روح التنافس بينهم.