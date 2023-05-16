الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 حاولوا ترويج 103 طرب حشيش بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم ، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12560 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة.

- نتائج التحريات

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من " ح.ر.هـ" عامل و" ن.هـ.س" مشرف نظافة بقرية سياحية بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب مراقبتهما عقب استقلالهما سيارة حيث مكان تواجدهم.

وأبصرت القوة المتهمين خلال تواجدهم داخل السيارة توقفت بجانب الطريق، بينما حضر المتهم الثالث "أ.ع.ع" سائق، مستقلا سيارة وتوجة المتهم الأول للثانى، واستحصل منه على حافظة بلاستيكية وتحصل منها على عدد 3 طرب حشيش وقدمهم للمتهم الثالث.

وانقد المتهم الأول على مبلغا ماليا وقام المتهم الثالث بوضعهم داخل السيارة، فأسرعت القوة لضبطهما وما أن شاهدهم المتهم الثالث لاذا بالفرار، فأسرعت القوة بضبط المتهمان الأول والثانى، وبتفتيش كل منهما عثروا بحوزة كل منهما على "مبالغ مالية وهاتفين محمولين وبتفتيش السيارة قيادة المتهم الأول عثر بها على حافظة بلاستيكية تحتوى على 100 طربة حشيش.

بتفتيش السيارة قيادة المتهم الثالث عثر على حافظة بلاستيكية تحوي على عدد 3 طرب حشيش، وبمواجهة المتهمان الأول والثانى، أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

كما أقرا بأن المتهم الثالث أحد عملائهم وحيازته المواد المخدرة للاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.

الإسكندرية طربة حشيش عامل ترويج

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