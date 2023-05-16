الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة انتر وميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة إنتر وميلان
مباراة إنتر وميلان

يلتقي اليوم فريق إنتر نظيره ميلان في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في نسخة الموسم الجاري 2022-2023.

موعد مباراة إنتر وميلان بدوري أبطال أوروبا

 

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جيوزيبي مياتزا.
وكان إنتر حقق الفوز في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، بهدفين دون رد.

ويتطلع إنتر لتكرار الانتصار الذي حققه في مباراة الذهاب من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية للبطولة، وللمرة الأولى منذ 2010، وهي السنة التي توج فيها النيراتزوري بآخر ألقابهم في بطولة دوري الأبطال.

بينما يتشبث ميلان بفرصه في العودة وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، ويسعى لتحقيق انتصار كبير يضمن له تجاوز جاره وغريمه التقليدي مستعينًا بخدمات البرتغالي رافائيل لياو والذي عاد للمشاركة في تدريبات الفريق بعد غيابه عن مباراة جولة الذهاب بسبب الإصابة.

ويفتقد إنتر في مباراة اليوم خدمات كلًا من: "ميلان سكرينيار، دالبيرت، زانوتي، كاربوني"، فيما يغيب إسماعيل بن ناصر وزلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف ميلان.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 قبل مباراة ليفربول وليستر سيتي

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وميلان بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

 

 تشكيل إنتر لمباراة ميلان

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، باستوني.

وسط الملعب: دينزيل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هينريك مختاريان، دي ماركو.

الهجوم: إدين دزيكو، لاوتارو مارتينيز.

 

تشكيل ميلان لمواجهة إنتر 


في حراسة المرمى: مايك مايجنان.

خط الدفاع: كالابريا، فوكايو توموري، سيمون كير، ثيو هيرنانديز.

وسط الملعب: ساندرو تونالي، كرونيتش، ساليمايكريس،

الهجوم: رافائيل لياو، أولفيه جيرو، براهيما دياز.

 

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم، المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد غدًا في نصف النهائي الثاني، بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو المقبل على ملعب أتاتورك في مدينة اسطنبول التركية.

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