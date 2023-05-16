البابا تواضروس يترأس القداس الإلهى بكنيسة يوسف الرامى بميلانو (بث مباشر)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة القديس يوسف الرامي بميلانو.

شهد حضور القداس عدد كبير من الشعب المسيحي من إيبارشية ميلانو.

كما شارك بحضور القداس الإلهي الوفد المرافق لزيارة البابا تواضروس لرحلة الفاتيكان، من الأنبا دانيال الأسقف العام للمعادي والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات وكنائس مصر القديمة، والأنبا برنابا.

وكان قد زار قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة البشارة في مدينة باديرنو دونيانو، التابعة لإيبارشية ميلانو، وذلك في إطار جولته الرعوية الحالية في إيطاليا.

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